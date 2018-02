Mannen afgeperst na afspraak via datingsite voor homo's, twee verdachten aangehouden

VLIJMEN - De politie heeft zondagavond twee mannen van 23 jaar uit Den Bosch en Vlijmen opgepakt wegens afpersing. Ze zouden meerdere mannen geld hebben afgetroggeld nadat hun slachtoffers een afspraak hadden geregeld via een datingsite voor homoseksuelen.

Zo dacht een man vorige maand via een datingsite voor homo’s een afspraak te hebben gemaakt met een jongen. De twee zouden elkaar treffen in Rosmalen. De man ging daar die avond nietsvermoedend naartoe.

In plaats van zijn ‘date’ trof hij twee onbekende mannen die direct om geld vroegen. Als hij weigerde, zouden zijn belagers zijn foto met informatie over de afspraak online verspreiden. Ook dreigden ze met geweld. Nadat het slachtoffer enkele honderden euro’s had betaald, gingen de daders ervandoor.

Telefonische bedreigingen

In een andere zaak werd een man in de dagen na zijn ‘date’ opnieuw belaagd per telefoon en onder druk gezet om weer te betalen. Dit slachtoffer alarmeerde uiteindelijk de politie. Het onderzoek leidde naar de twee verdachten die nu zijn opgepakt.

De politie vermoedt dat het tweetal meer slachtoffers heeft gemaakt in de omgeving van Den Bosch. Mensen die dezelfde ervaringen hebben, kunnen onder meer contact leggen met politiemensen van Roze in Blauw. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.