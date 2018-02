Lozano voor drie duels geschorst, PSV gaat in beroep

EINDHOVEN - De KNVB wil Hirving Lozano voor drie duels schorsen na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen SC Heerenveen van afgelopen zaterdag. De aanvaller werd net voor rust van het veld gestuurd toen hij zich in een duel losrukte en daarbij Lucas Woudenberg van Heerenveen in het gezicht raakte.

PSV is het niet eens met dit voorstel van de aanklager en gaat in hoger beroep. Die zaak dient aanstaande donderdag. Als Lozano niet wordt vrijgesproken mist hij in ieder geval zondag de topper tegen Feyenoord in Rotterdam.









Kantelpunt

De rode kaart voor Lozano was een kantelpunt in de wedstrijd tegen Heerenveen. Op dat moment stond PSV met 2-0 voor. Heerenveen maakte laat in de wedstrijd, tegen tien PSV'ers nog gelijk (2-2).

Ondertussen werd bekend dat Klaas-Jan Huntelaar voor een zelfde vergrijp niet wordt vervolgd. Volgens de KNVB is er tijdens de wedstrijd al gefloten voor de overtreding en werd een vrije gegeven. Omdat de overtreding al is beoordeeld, wordt de zaak niet opnieuw onderzocht door de tuchtcommissie.