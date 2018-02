Waar blijven de meeste kinderen zonder toestemming weg van school?

TILBURG - Hoe staat het met het schoolverzuim in de grote steden? In Tilburg zitten 101 scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs thuis terwijl ze in de klas horen te zitten. Daarmee hoort de stad bij de koplopers. Ook Den Bosch scoort hoog in het lijstje van het ministerie van OCW.

Volgens de cijfers is het aantal kinderen dat langdurig niet naar school gaat het vorige schooljaar licht gestegen. In totaal zaten in Nederland meer dan vierduizend scholieren langer dan drie maanden thuis.

Het gaat hierbij om scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs die langdurig ongeoorloofd afwezig waren of helemaal niet stonden ingeschreven op een school.

Ranglijst

Van de 36 grote steden in Nederland horen Tilburg en Den Bosch bij de top tien als het gaat om absolute aantallen. Tilburg komt op plek 6 met 101 kinderen die school verzuimen. Den Bosch telt 72 kinderen die geen onderwijs volgen en staat daarmee op de tiende plaats.

Breda (plek 12) telt 69 schoolverzuimers, Eindhoven (plek 34) heeft 34 kinderen die thuiszitten en Helmond (plek 29) komt uit op 19 kinderen die niet naar school gaan.

Percentage

Afgezet tegen het aantal schoolkinderen per stad, heeft het ministerie ook een ‘score’ berekend op basis van percentage. Dan doet Tilburg het nog slechter.

- 4e plek: Tilburg - 3,5 per 1000 kinderen

- 6e plek: Den Bosch - 3,4 per 1000 kinderen

- 12e plek: Breda - 2,6 per 1000 kinderen

- 27e plek: Helmond - 1,3 per 1000 kinderen

- 30e plek: Eindhoven - 1,3 per 1000 kinderen

Van de grootste gemeenten telden Den Haag en Rotterdam in absolute zin de meeste thuiszitters, in Lelystad was dit aantal relatief het hoogst.