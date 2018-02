Treinsurfer (17) opgepakt nadat hij aan buitenkant van trein van Lage Zwaluwe naar Zevenbergen reed

ZEVENBERGEN - Met de aanhouding van een 17-jarige jongen uit Delft denkt de politie de treinsurfer te pakken te hebben die in januari tussen Lage Zwaluwe en Zevenbergen een rit maakte. De treinsurfer zette videobeelden van zijn illegale actie op YouTube.

De jongeman reed op 20 januari aan de buitenkant van de trein mee. Op 30 november deed hij hetzelfde al tussen Schiedam en Delft. Op de videobeelden was de YouTuber zelf onherkenbaar.

LEES OOK: Treinsurfer slaat weer toe, dit keer tussen Zevenbergen en Lage Zwaluwe

De NS en spoorbeheerder ProRail deden bij de politie aangifte, omdat de jongen zichzelf en anderen in gevaar bracht. Ook bestond door zijn gedrag hinder voor het treinverkeer, aldus de politie.

'The climbing dutchman'

De politie stelde een onderzoek in naar de jongen die zich op YouTube 'The climbing dutchman' noemt. Met behulp van camerabeelden van de spoorwegen kwam de politie de verdachte op het spoor.

De treinsurfer wilde niet tegen de politie zeggen waarom hij aan de trein hing. Hij heeft een proces-verbaal gekregen.