Christo Hülters, die wordt verdacht van schietpartij op feest Bergen op Zoom, al twee jaar spoorloos

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft nog altijd geen spoor van de man die in 2015 twee mensen neerschoot op een feest in Bergen op Zoom. Dat werd duidelijk in een uitzending van Bureau Brabant.

Het gaat om de 37-jarige Christo Hülters uit Bergen op Zoom. Hij zou volgens de politie meerdere schoten hebben gelost op een feest waar ongeveer twintig volwassenen en kinderen waren. Twee mannen werden van dichtbij geraakt en liepen zware verwondingen op. Ze moesten met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht worden. Hülters vluchtte direct en is sindsdien niet meer gezien.

Ruzie

De schietpartij had volgens de politie mogelijk een verband met een ruzie tussen de dochter van een van de slachtoffer en een jongetje uit de buurt die Hülters kende. De ruzie was vlak voor de schietpartij gesust, maar niet lang daarna kwam Hülters de partytent binnen waar het feestje gaande was en opende het vuur.

Hülters, die volgens de politie in het verleden ook de naam Christo Hermans heeft gebruikt, wordt nu al twee jaar gezocht. Sinds een maand staat hij ook op de landelijke opsporingslijst. Toch is hij nog altijd voortvluchtig. Daarom deed de politie in Bureau Brabant een nieuwe oproep aan getuigen om zich te melden bij de politie.

Getuigen kunnen bellen met de politie op 0800-6070.