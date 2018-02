'Daar werden duidelijk geen loempia's gebakken', zeggen buurtbewoners na brand op Helmondse zolder

HELMOND - Voor de deur staat een loempiakraam. Maar het waren geen loempia's die op zolder werden gebakken, grapt een buurtbewoner. Want door kortsluiting bij hennepteelt op zolder was er zondagnacht een uitslaande brand in een hoekhuis aan de Constant Permekelaan.

Een dag na de brand is de schade bij daglicht goed zichtbaar. Een zwartgeblakerd gat in het dak. De buurman is zich rot geschrokken. Hij stond zondagnacht met zijn vijf kinderen op straat en werd die nacht ondergebracht in een hotel. "Gelukkig heeft de woningbouw de schade supersnel gerepareerd en kunnen we weer in ons eigen huis slapen", zegt hij opgelucht. De Vietnamese buurman kende hij oppervlakkig. Alleen van een 'hallo' als je elkaar tegenkwam.

Mafia

In de buurt gonst het van de geruchten."Misschien werden ze wel gedwongen om hennep te telen door Chinese Mafia", zegt een man. Een buurman die twee deuren verderop woont is met de schrik vrijgekomen."Wij lagen op bed toen we wakker werden van sirenes. Dit mag natuurlijk niet gebeuren in een woonhuis."