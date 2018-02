Overvallen op Etos en Total tankstation in Eindhoven

De Etos in Eindhoven is maandag overvallen. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties

EINDHOVEN - Er is maandagavond een overval gepleegd op de Etos op de Strijpsestraat in Eindhoven. De melding kwam omstreeks zeven uur binnen. Rond hetzelfde tijdstip was er ook een mislukte poging om het Total tankstation aan de Oude Bosschebaan in Eindhoven te overvallen.

Bij de overval op de drogisterij raakte niemand gewond. De twee daders gingen er op een zwarte bromfiets vandoor met de kassalade. Beide daders droegen een zwarte helm. Een van de overvallers had op de achterkant van zijn jas een Amerikaanse vlag.



Over de overval op het tankstation is verder nog niets bekend. Of het bij beide overvallen om dezelfde daders gaat is nog niet bekend.