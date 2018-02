Blaasinstrumenten herstellen na carnaval: instrumentendokter Bert-Jan heeft het razend druk

UDENHOUT - Het is topdrukte voor instrumentenreparateurs in brabant. Carnaval laat bij menig muziekinstrument van de dweilorkesten zware sporen na. "Dit is een duidelijk geval van valschade," zegt Bert-Jan Kosters over een net binnengekomen saxofoon met een deuk in de 'beker'. "Die krijgen we er nog wel uit, hopelijk blijft het daarbij."

Behoedzaam pakt de reparateur uit Udenhout de saxofoon uit zijn koffer en constateert dat er meer aan de hand is. "Hij is een beetje krom, ik zal hem helemaal na moeten kijken." Bij een poging om een deuntje te spelen op de sax en vindt Bert-Jan al snel waar het fout gaat. "Hier sluit iets niet helemaal, het mechaniek is verbogen, dus dat moeten we oplossen."





Hoe zoiets heeft kunnen gebeuren is volgens hem wel duidelijk: "Het instrument gaat na het spelen in de rugzakkoffer, de muzikant vergeet de koffer dicht te ritsen en ja, als je dan je rugzak over de schouder zwiert dan wordt zo'n instrument als het ware uit de koffer gelanceerd."Met zijn handen buigt hij de deuk er enigszins uit om de beker van de sax daarna over een mal verder 'uit te deuken'. Helaas blijkt daarmee het probleem voor deze saxofoon nog niet verholpen, want het instrument is door de val ook verbogen. "Dat kost me zeker een dag."Blaasinstrumenten hebben het zwaar te verduren tijdens carnaval. Bert-Jan weet dat als geen ander. Hij speelt zelf saxofoon in het Udenhoutse orkest She's. Goed schoonmaken na iedere 'dweilavond' is heel belangrijk weet hij. Voor noodgevallen heeft hij tijdens carnaval altijd een 'EHBO'- kistje bij zich met reservemateriaal. "Ik word regelmatig door muzikanten aangesproken met de vraag of ik een 'noodverbandje' kan aanleggen." Saxofonisten die bijvoorbeeld een polster voor een klep verloren hebben kunnen bij 'dokter' Bert-Jan terecht.Nu carnaval voorbij is komen er dagelijks gekneusde instrumenten binnen. Gert-Jan pakt er een schuiftrombone bij die heel wat meer dan een of twee deuken heeft overgehouden aan carnaval. "Maar dat krijgen we weer helemaal goed," verzekert de instrumentendokter opgewekt.