Jong PSV wint van FC Den Bosch, FC Oss onderuit bij Jong Ajax

EINDHOVEN - Jong PSV heeft maandagavond met 2-1 gewonnen van FC Den Bosch, FC Oss ging op bezoek bij koploper Jong Ajax met 2-0 onderuit.

Jong Ajax-FC Oss 2-0

FC Oss won vorige week met 5-1 van Almere City, half januari won het bovendien al een keer ruim van titelkandidaat NEC (3-0). Maandagavond ging het op bezoek bij koploper Jong Ajax, maar er kwam geen nieuwe stunt.

FC Oss maakte het Jong Ajax in het eerste kwartier moeilijk. Er werd vroeg druk gezet op de Amsterdammers, vanuit een goed georganiseerde verdediging. Jong Ajax moest op zoek naar een gaatje in de defensie. Dat gaatje werd vijf minuten voor rust gevonden, Dani de Wit kopte bij de tweede paal binnen.

In de tweede helft waren er lange tijd geen kansen, tot twintig minuten voor tijd. FC Oss kreeg een goede mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen, maar Huseyin Dogan schoot de bal in de handen van Kostas Lamprou. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Mateo Cassierra gaf strak voor en De Wit maakt met zijn tweede van de avond de 2-0.





Jong PSV-FC Den Bosch 2-1

In Eindhoven was de eerste kans bij Jong PSV-FC Den Bosch voor de thuisploeg. Den Bosch-goalie Kees Heemskerk tikte na een paar minuten de bal uit de kruising. De corner die volgde levert niets op. Een paar minuten later was het alsnog raak. Albert Gudmundsson schoot raak vanuit een strafschop: 1-0.

De Eindhovenaren gingen op jacht naar meer doelpunten. Sam Lammers probeerde van dichtbij te scoren, maar Heemskerk kon de inzet van de spits tot corner verwerken. Niet veel later viel de tweede goal van de wedstrijd. Opvallend genoeg was het FC Den Bosch dat scoorde. Muhammed Mert maakte vanuit het niets de 1-1.

In de tweede helft kwam Jong PSV weer op voorsprong. Na iets meer dan een kwartier spelen maakte Sam Lammers op fraaie wijze de 2-1. Het bleek later de winnende treffer.





LEES OOK: Niek Vossebelt scoorde eigenlijk nooit maar staat nu in de top vijf: 'Alles valt binnen dit seizoen'

Andere clubs

Vrijdag verloor FC Eindhoven van Jong AZ (1-3), won Helmond Sport van Jong FC Utrecht (2-0) en speelde RKC met 0-0 gelijk tegen SC Cambuur.