'Er komt een gekte in je hoofd', verzamelaar heeft meer dan duizend hoorapparaten

ZEVENBERGEN - Roland Zweers heeft een bijzondere hobby, de audicien uit Zevenbergen spaart namelijk hoortoestellen. In zijn winkel heeft hij inmiddels één van de grootste verzamelingen ter wereld. "Die hoorapparaten werden steeds gekker."

Hij heeft ze in allerlei soorten en maten, hele oude en hele nieuwe. Roland Zweers verzamelde door de jaren heen meer dan duizend hoorapparaten. In zijn winkel op de Markt in Zevenbergen is zo een soort van museum ontstaan.

Gekte in je hoofd

"Ik ben zelf hoorspecialist", vertelt Roland Zweers. "Ik heb ook een hoortoestellenwinkel en die moest ik een beetje aankleden. Zo kwamen er ook allerlei oude hoorapparaten op mijn pad. En die hoorapparaten werden steeds gekker. Ik kwam achter het bestaan van steeds meer van die dingen. Dan komt er op een gegeven moment een gekte in je hoofd en uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een verzameling van meer dan duizend stuks."

Het is een bijzondere verzameling die Zweers inmiddels heeft opgebouwd. Hij kan pronken met hoortoestellen uit het jaar 1850 tot aan vandaag de dag. "Wat erg bijzonder is, is dat je ziet dat men in al die jaren eigenlijk heeft geprobeerd om hoorapparaten onzichtbaar te maken. Ik heb een hoorapparaat met een bril, met een waaier en als een haarspeld en wandelstok. Het is een leuke rode draad door twee eeuwen hoortoestellen heen."

Verlanglijstje

Audicien Zweers heeft meer dan duizend hoortoestellen, maar hij is nog niet klaar met verzamelen. Twee hoorapparaten staan bovenaan zijn lijstje.

"Ik wil graag de 'pipa di Ticchioni' hebben. Dat is een pijp die je tussen je tanden doet en die het geluid opvangt. Vervolgens stuurt die dan het geluid dan via je kaken naar je oren. De ander lijkt op een vliegenmepper en heet de 'dentafoon'. Die klem je tussen je tanden, vangt zo het geluid op en stuurt dat ook naar je oren. Maar daar zijn er - zover bekend- maar vier van op de hele wereld", aldus Roland Zweers.