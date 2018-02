11-jarige beroofd van telefoon door drie jongens in park Veghel

VEGHEL - In Veghel is maandagmiddag een jongen van 11 beroofd van zijn mobiele telefoon. Dat meldt de politie op Facebook.

De 11-jarige jongen was in het Buunderspark in Veghel. Daar kwam hij drie jongens tegen die zijn telefoon eisten. Onder dwang gaf de 11-jarige zijn Samsung Galaxy S4 aan het drietal.

Even later meldden twee meisjes zich bij de politie. Zij vertelden dat drie jongens hen dwongen te stoppen en dat ze hun fiets, oorwarmers of schoenen wilden afpakken. Dat is de daders niet gelukt.

De politie is op zoek naar getuigen.