34 maanden wachten op een overwinning, voetballers van SV Ruwaard hebben 'traantje gelaten'

OSS - Je kunt wel eens een mindere periode hebben als voetbalploeg. Een serie nederlagen is niet vreemd. Maar 34 maanden zonder overwinning is wel heel erg lang. En dan voelt een overwinning ook meteen als het winnen van een periodetitel.

Het was 19 april 2015 toen het eerste elftal van SV Ruwaard met 2-1 won van SCMH. Niemand had toen kunnen vermoeden dat de club uit Oss tot 18 februari 2018 moest wachten op de volgende overwinning.

De afgelopen twee seizoenen werd er geen enkele overwinning geboekt, dit seizoen was het onder leiding van trainer Ger Romeijnders niet verder gekomen dan twee gelijke spelen. Tot afgelopen zondag, toen werd er met 3-2 gewonnen van St. Hubert.

'Geweldig'

"Ik heb niet alle jaren meegemaakt, dit is mijn eerste jaar als trainer bij Ruwaard. Maar ik heb de verhalen uit het verleden wel gehoord. Het doet je zeer goed om na al die tijd weer eens te proeven van een mooie overwinning. Daar draait het spelletje toch om", zei de oefenmeester in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid.

Het is een geweldig cadeau voor de mensen die de club al die jaren trouw zijn gebleven, ondanks een hele moeilijke periode. Voor die mensen is het geweldig."

Traantje

Na een kwartier spelen stond Ruwaard al op 2-0, maar een makkelijke zege werd het niet. Uiteindelijk stapte de ploeg uit Oss met een 3-2 zege van het veld. "Iedereen heeft ons naar de overwinning geknokt. De spelers waren kei- en keikapot. Sommige mensen lieten een traantje. Toeschouwers kwamen op het veld. Het voelde als een periodetitel. Wat is er mooier dan zoiets mee te mogen maken?"

Het is de vraag of Ruwaard nu weer 34 maanden moet wachten op een zege. Als het aan Romeijnders ligt niet. "Volgende week moeten we tegen de koploper, dan mogen we niet veel verwachten. Maar dit is niet de laatste overwinning van dit seizoen."