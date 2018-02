Al 10.000 euro voor afgebrande zorgboerderij in Vlijmen, maar nog een lange weg te gaan

Directeur Bernadette van den Akker bij dat wat er over is van de afgebrande zorgboerderij in Vlijmen. (Foto: Erik Peeters)

VLIJMEN - Zorgboerderij De Locatie in Vlijmen werd twee weken geleden getroffen door een flinke brand. De heropbouw van het jeugdhonk is inmiddels opgepakt dankzij vrienden en ouders die spontaan geld gingen inzamelen. "Maar we zijn er nog lang niet", zegt directeur Bernadette van den Akker.

Even stond de wereld helemaal stil voor de kinderen die geregeld naar De Locatie komen. Hun zorgboerderij aan De Gemeint ging voor een groot deel verloren door een brand op 6 februari. De kantine, de kern van de zorgboerderij, veranderde in as. Het gebouw deed onder meer dienst als dagopvang voor jongeren die een steuntje in de rug verdienen.

Nu de verkoolde resten hout en het verwrongen metaal zijn opgeruimd, is er plaats voor een nieuwe container. "Woensdag wordt die geplaatst", zegt Van den Akker. "Compleet met toilet en doucheruimte."

De komst van de container is mogelijk dankzij de gulle giften die binnenstroomden via twee geldinzamelingsacties. In totaal staat de teller na de brand op 10.000 euro. Directeur Van den Akker: "Een mooi bedrag, maar lang niet voldoende. We schatten de schade op ongeveer 70.000 euro."

Brandverzekering

De Locatie is in tien jaar door de jongeren zelf beetje bij beetje opgebouwd. Het onderkomen, inclusief de inboedel, groeide zo uit tot iets moois. Maar de brandverzekering werd in die jaren niet aangepast waardoor premie niet dekkend bleek te zijn.



"We hopen dat mensen ons financieel blijven steunen. Nu zijn we tijdelijk aangewezen op een verbouwde paardenstal. Het zou mooi zijn als we straks nog een tweede container met een keukentje kunnen plaatsen. Van daaruit kunnen we verder groeien", vertelt Van den Akker. "Gelukkig hebben we veel buitenactiviteiten voor de jongeren en is het alweer bijna lente. Maar we hebben nog een heel herstel voor de boeg."