'Super tof', SP-leider Lilian Marijnissen live als hologram te zien in vier steden

BREDA - SP-leider Lilian Marijnissen heeft maandagavond haar aanhang in vier steden tegelijkertijd toegesproken. De politica uit Oss deed dat via een zogenaamd hologram, een driedimensionale afbeelding. Eén van de locaties was het Bredase poppodium Mezz. "Nog nooit vertoond in de politiek, het is alsof ze er bij is", zo meent een aanwezige.

Stipt om negen uur verscheen Liliam Marijnissen op het podium van popcentrum Mezz in Breda. Maar ook in Haarlem, Nijmegen en Zwolle stond ze op dat moment op de bühne. En overal hield ze hetzelfde verhaal. Het was namelijk, uitgezonderd Haarlem, een hologram dat de mensen zagen.





Applaus en gejoel

"Ja, gaaf", zegt Bas Maes, lijsttrekker van de Bredase afdeling van de SP. "Ze was hier niet in persoon, maar als hologram. Volgens mij nog nooit eerder vertoond in de politiek. Aan het applaus en gejoel te horen, vonden mensen het wel gaaf. Super tof!"



Een hologram is driedimensionaal en dus levensecht. "Het leek alsof ze er bij is, het is heel persoonlijk."



De SP wilde met dit initiatief iets innovatiefs doen. Maar het had ook een praktische reden. "Je zoekt altijd nieuwe manieren om mensen te bereiken. Zeker voor een partij als de SP is het belangrijk om veel mensen te bereiken. Soms doen we dat traditioneel, huis voor huis en buurt voor buurt. Maar soms ook met dit soort middelen. Het hoort er allemaal bij. Al is het belangrijkste dat de mensen ons in de wijken zien en daar gaan we altijd mee door", aldus Bas Maes.