Passagiers zitten ruim uur vast in de trein na geknapte bovenleiding, ook goederentrein gestremd

HELMOND - Enkele tientallen passagiers hebben maandagavond vastgezeten in een passagierstrein tussen Eindhoven en Helmond. Ook een goederentrein kwam noodgedwongen stil te staan op het station Brandevoort bij Helmond. Oorzaak zou een geknapte bovenleiding zijn.

De trein reed in de richting van Helmond en is volgens een van de passagiers gestopt ter hoogte van de Vaarleseweg in Mierlo. Het heeft ongeveer tot kwart voor twaalf geduurd voordat de reizigers van de trein konden stappen. De NS heeft bussen ingezet om iedereen weer op weg te helpen.

Een aantal passagiers heeft daar niet op gewacht maar vervolgde de reis lopend naar het station Brandevoort, ongeveer twee kilometer verderop.

Op station Brandevoort is een tegemoetkomende goederentrein stilgevallen. Het is niet duidelijk hoe lang de stremming nog gaat duren. Bij de NS was niemand beschikbaar voor een reactie.

Het treinverkeer tussen Eindhoven en Den Bosch is door de storing eveneens ontregeld. Er rijden minder Intercity's en de extra reistijd is ongeveer 15 minuten.