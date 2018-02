Vrouw van 74 jaar in haar woning overvallen, daders stelen postzegels

DEN BOSCH - Een vrouw van 74 jaar uit Den Bosch is in december het slachtoffer geworden van een brute woningoverval. De drie daders hebben de doodsbange vrouw een half uur vastgehouden terwijl ze in haar huis op zoek gingen naar geld en waardevolle spullen. Het slachtoffer kwam met de schrik vrij.

De woningoverval vond plaats in de vroege maandagochtend van 11 december in de wijk De Kruiskamp. De overvallers gooiden aan de achterzijde van het huis aan de Van Well Groeneveldlaan met een steen een ruit stuk. Het slachtoffer werd door het lawaai wakker en ging naar beneden om te kijken wat er aan de hand was.

Daar treft ze in de woonkamer de drie mannen aan. Die drukken haar op een stoel en bedreigen de vrouw. Terwijl een van de overvallers haar in de gaten houdt, doorzoeken de twee andere overvallers de woning. Pas na een half uur komen ze erachter dat het slachtoffer, zoals ze zelf al aangaf, geen waardevolle spullen of geld in huis heeft. Ze laten de geschrokken oude vrouw hulpeloos achter en nemen de benen.

Postzegels

Pas later blijkt dat de daders een doosje afgestempelde Nederlandse postzegels heeft meegenomen. Maar daarvan komt de waarde niet hoger uit dan 25 euro. Toch is deze buit voor de politie een belangrijk aanknopingspunt in het onderzoek. Want de postzegels worden op 4 januari bij een munt- en postzegelhandel in de Nieuwstraat in Den Bosch te koop aangeboden.

De eigenaar vertrouwt het zaakje niet. Hij herkent de postzegels van de vrouw en seint later de politie in. Volgens de winkeleigenaar had de aanbieder van de gestolen postzegels een negroïde uiterlijk.

Volgens de politie waren de drie daders ongeveer 1.80 meter lang, droegen ze leren jasjes, handschoenen en mutsen. Mensen kunnen informatie via 0800-6070 of 0800-7000 doorgeven aan de politie.