Evelien zat uur vast in stilgevallen trein bij Helmond: 'Het was hartstikke donker'

HELMOND - Ruim een uur heeft ze maandagavond stilgestaan met de trein, zonder te weten waar ze exact was. Toen kwam een conducteur naar Evelien Koppenens toe. "We mochten we de trein uit. Met wat mensen van ProRail zijn we over het spoor naar een oversteekplaats gelopen."

Evelien zat in de trein die iets voor halfelf vertrok vanuit Eindhoven naar Helmond. De trein reed al langzamer omdat ze achter een goederentrein reden. "Maar op een gegeven moment stonden we helemaal stil. De goederentrein had iets geraakt, werd omgeroepen."

Buiten was het donker, ze had daardoor geen idee waar ze stond. "Er werd omgeroepen dat we terug zouden gaan naar Eindhoven, maar er gebeurde niks." Wat er precies loos was, werd haar niet verteld.

Uitstappen

Na een ruim uur kwam een conducteur naar haar toe met de mededeling of ze mee naar voren wilde komen. Daar kon ze de trein uitstappen om onder begeleiding over het spoor te lopen, naar een oversteekplaats waar bussen zouden arriveren. "Toen ik vroeg waar we waren, bleek het vlakbij station Brandevoort te zijn."

In plaats van de bus te pakken, liep ze over een pad met vijf medereizigers door naar het station waar ze werd opgehaald door familie. "Gelukkig maar. Dit is niet wat je op zo'n tijdstip wil meemaken."

Bovenleiding defect

Later bleek dat de bovenleiding defect is geraakt. Ook dinsdagochtend rijden er daardoor geen treinen tussen Eindhoven en Venlo.