Jordy M. mishandelde buurvrouw op gruwelijke wijze, justitie eist tbs: 'Hij kan geen straf krijgen'

ZEVENBERGEN - Justitie heeft tbs met voorwaarden geëist tegen Jordy M. in verband met het balkondrama in Zevenbergen. De 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag op zijn bovenbuurbouw. Hij mishandelde haar op gruwelijke wijze, maar is ontoerekeningsvatbaar verklaard. "De verdachte kan geen straf krijgen, dat valt moeilijk uit te leggen", zei de officier van justitie dinsdag tijdens de rechtszaak in Breda.

Als M. zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de tbs-maatregel omgezet worden in tbs met dwangverpleging. De maatregel is nodig omdat het gevaar op herhaling groot is. Daarnaast wil justitie ook dat hij 50.000 euro schadevergoeding betaalt voor immateriële schade en 3000 euro aan materiële schade.

De ex-man van het slachtoffer laat weten dat het inderdaad moeilijk te verkroppen is dat Jordy M. geen straf krijgt. "Hij loopt straks misschien weer vrij rond. Hij zegt zelf dat hij een toekomst op wil gaan bouwen. Maar het leven van Jeanette is kapot."

De vrouw werd bijna een jaar geleden zwaargewond gevonden in de bosjes naast hun appartementencomplex.

Bijna al haar botten in gezicht gebroken

Volgens justitie heeft M. de vrouw gruwelijk mishandeld. "Een absoluut horrorscenario", noemde de officier van justitie het. Hij zou in haar neus gebeten hebben en haar oog willen verwijderen. Ook zou hij haar een kopstoot hebben gegeven. Dat is nog maar een kleine greep uit de mishandelingen die plaats zouden hebben gevonden.

De 56-jarige vrouw werd gevonden met breuken in haar bovenkaak, oogkas, neus en jukbeen. Verder had ze een hersenbloeding, gekneusde hersens, gebroken ribben en waren beide ogen beschadigd. Haar linkeroog is verwijderd omdat die niet meer te redden was.

Slachtoffer liep verdachte tegen het lijf buiten rechtbank

Al voor de rechtszaak dinsdagochtend begon, kregen het slachtoffer en haar familie de schrik van hun leven. Ze stonden plotseling oog in oog met de dader. "Ik ben me kapot geschrokken. Hij stond gewoon een sigaretje te roken buiten", laat de ex-man van het slachtoffer weten. "Ik dacht dat we in Nederland een goed rechtssysteem hadden. Wij dachten dat hij vast zat."

Jordy M. is sinds half december op vrije voeten. Eerder werd bekend dat hij opgenomen ging worden in een kliniek. Hij verblijft momenteel in een kliniek in Poortugaal. Daar krijgt hij medicatie waar hij naar eigen zeggen rustiger van wordt. "Het is rustiger in mijn hoofd, ik heb vlakkere emoties", vertelde hij aan de rechter. Een psychiater heeft hem volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Dochters vertellen verhaal

Het slachtoffer maakte via haar twee dochters gebruik van haar spreekrecht. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

