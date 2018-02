Leerlingen en thuisbakkers leveren worstenbroodjes in voor Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

Studenten Helicon Den Bosch leveren hun worstenbroodjes in. (Foto: Tom van den Oetelaar)

OUDENBOSCH - Leerlingen en thuisbakkers leveren dinsdag bij het Markland College in Oudenbosch hun worstenbroodjes in voor de voorronde van het 'Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2018'.

Tussen tien en twaalf uur komen de leerlingen van het vmbo, mbo en de thuisbakkers hun worstenbroodjes afgeven. Volgens Betty van den Oetelaar moeten zij zeker niet onderschat worden. "Sommige worstenbroodjes zien er aan de buitenkant misschien wat minder uit, maar zijn van binnen des te lekkerder. Met ontzettend veel liefde en passie gebakken", vertelt ze.

Tekst gaat door onder de tweet.

Eén van de thuisbakkers die met een grote doos worstenbroodjes voor Betty van den Oetelaar staat, is Alwin van den Bergh uit Tilburg. Hij is ambitieus. "De perfectie, daar streef ik naar. Het is zo moeilijk om ze goed te krijgen."

Spleetje

En daarom is hij ook niet helemaal tevreden. De leek ziet twee rijtjes met glanzende worstenbroodjes. Alwin ziet méér. "Ze zijn een beetje opengegaan en daar baal ik van." Alwin draait een broodje om en toont een klein spleetje aan de onderkant. "Dat gaat 'm dus niet worden. Want je moet 'm perfect maken hier."

Goed gehakt

Een andere thuisbakker is Djorn uit Heeze. Met zijn 9 jaar is hij de jongste deelnemer. Hij doet voor het tweede jaar mee. Hij heeft de kunst van zijn oma geleerd. En hij is zeker van zijn zaak. "Ik ga winnen omdat ik goed gehakt heb."

Tekst gaat door onder de tweet.









Vanaf dinsdagmiddag een uur gaat de jury eerst de worstenbroodjes van de professionals proeven. Er zijn tien halve finalisten, die zijn in december gekozen na een bezoekje en test door mysteryshoppers. Er waren meteen al nieuwe, verrassende namen.

Finale

De finale van 'het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje' is op 11 maart. Dan wordt bekend wie er met de wisseltrofee vandoor gaat.