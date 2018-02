Gestolen sekspoppen zijn gevonden en keren terug in winkel, flink toegetakeld dat wel

BREDA - Een spannende dag voor Niels van der Voort van de exclusieve seksshop Mytenga in Breda. Begin september gingen dieven ervandoor met veertien prijzige sekspoppen uit zijn winkel. De politie vond ze een tijdje later terug. Dinsdag mocht Niels ze ophalen in Den Haag. De 'verloren dochters' zijn weer thuis, maar wel flink beschadigd.

"We dachten dat ze in het buitenland waren verkocht. We hielden zelf natuurlijk Marktplaats in de gaten, maar zagen ze daar niet voorbijkomen. We hadden eigenlijk geen hoop meer dat ze ooit nog boven water zouden komen."

Geen wiet, wél sekspoppen

Toch kwam eind vorig jaar al een goednieuwstelefoontje van de politie, vertelt Niels. "Wij hebben gehoord dat agenten ergens in Zuid-Holland een inval deden. Ze verwachtten wiet aan te treffen, maar vonden de poppen". De politie in Den Haag bevestigt dat er in november een melding binnenkwam van een mogelijke hennepkwekerij. Die werd niet aangetroffen, de poppen werden wel ontdekt.

Ze werden door de politie in beslag genomen en in verband met het onderzoek nog niet direct vrijgegeven. Dinsdag brak de dag aan dat Niels met een collega naar Den Haag ging. Daar mocht hij de 'dames', die een geldwaarde hebben van 25.000 euro, bij de politie gaan ophalen.

Schade

Een gat in de lucht hoeft Niels niet te springen. De sekspoppen zijn zwaar beschadigd. Ze hebben zwarte vlekken en kromme vingers. De dozen zijn nat en ingedeukt. De eigenaar heeft bewakingsbeelden en hoopt de dieven op te sporen.