Opvallend veel overvallen in Roosendaal, tien stuks in vijf maanden tijd

ROOSENDAAL - Overvallers zijn de afgelopen maanden flink actief geweest in Roosendaal. In vijf maanden tijd vonden er tien overvallen of pogingen daartoe plaats. "We sluiten niet uit dat een aantal daarvan door dezelfde dader of daders zijn gepleegd", aldus een politiewoordvoerder.

Drie van de tien overvallen vonden plaats bij Domino's Pizza aan de Boulevard. Daar ging een overvaller er onder meer op 18 december met een geldbedrag vandoor. Dat was sowieso geen beste avond voor Roosendaal.

Niet alleen de pizzeria moest het ontgelden, een man met een mes dook ook op bij een tankstation en bij de McDonald's. In twee gevallen ging hij er met geld vandoor, de overval op het tankstation mislukte. De politie vermoedde direct al dat één en dezelfde man verantwoordelijk was.

In december was het nog een keer raak en ook in oktober waren er twee overvallen.

Jaar begonnen met veel overvallen

Dit jaar begon ook met opmerkelijk veel incidenten. Afgelopen maandag nog deden twee gewapende mannen met een vuurwapen een poging bij de Aldi. Een medewerker daar maakte zoveel kabaal dat de overvallers halsoverkop vertrokken. Het was niet de eerste (mislukte) overval dit jaar. Drie keer eerder was het al raak.

In heel 2017 vonden in de stad zeven overvallen plaats, nu staat de teller dus al halverwege.