Siberische vrieskou op komst: temperatuur kan 's nachts dalen tot -10 graden

EINDHOVEN - Het wordt koud de komende dagen. Heel koud. Vanuit Siberië komt de koude lucht onze kant op. Het kan in de nachten zelfs wel -10 graden worden.

We hebben al een koude nacht gehad. Maandagnacht zakte de temperatuur naar -4.3 graden. "De komende dagen wordt het geleidelijk aan wat kouder buiten. Richting het weekend gaat het harder waaien, waardoor de gevoelstemperatuur daalt", vertelt Margot Ribberink van MeteoGroup. Wel wordt het flink zonnig.

Siberische kou

Na het weekend is er kans op echte vrieskou. "Het is natuurlijk nog ver weg, maar het zit al heel lang in onze weermodellen", aldus Ribberink. "Hoe koud het precies gaat worden, hangt van de lucht af. Maar het zou zomaar kunnen dat het in de nachten wel -10 graden kan worden. Ook overdag kan de temperatuur dan onder het vriespunt komen. Dat is best bijzonder voor de tijd van het jaar."