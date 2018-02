Gemeenten proberen de gekste dingen om jou te laten stemmen voor de gemeenteraad

HELMOND - De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen daalt al jaren. Vreemd, want steeds meer belangrijke onderwerpen worden juist bij gemeenten neergelegd. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg. Daarom voeren niet alleen politieke partijen campagne, maar ook gemeenten zelf. Alles om de kiezer naar de stembus te lokken op 21 maart.

Neem Helmond. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 bleef het opkomstpercentage daar onder de 45 procent, tegenover een landelijk gemiddelde van 53,8 procent. Ook in Waalwijk, Tilburg en Halderberge viel de opkomst tegen.

Dat moet dit jaar anders, vindt burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel van Helmond. "Iedereen moet ervan doordrongen worden: stemmen is een feest. Want uiteindelijk bepaalt de inwoner van Helmond hoe de toekomst van Helmond eruit gaat zien."

Aftellen

Zoals gebruikelijk is er onder meer de brief van de burgemeester aan mensen die voor het eerst mogen stemmen. Maar er wordt ook op andere manieren geprobeerd om meer mensen te laten stemmen. Met een grote klok op de Markt telt Helmond bijvoorbeeld af naar 21 maart en er zijn meer stembussen dan voorgaande jaren. En de Helmondse kickbokser Nieky Holzken is er ook op te zien: alles om de Helmonder te wijzen op zijn democratische recht.

Ook wordt op straat met verf aangegeven waar op verkiezingsdag de stembussen staan. Jongeren vertellen in filmpjes dat ze gaan stemmen. Alles onder het mom van #HELMONDKIEST en ‘Laat je stem horen’. "We zetten dus de jongeren zelf in als ambassadeur om andere jongeren aan te spreken te gaan stemmen", legt de burgemeester uit. "Omdat het belangrijk is dat iedereen zich bewust is dat de democratische legitimatie van lokaal bestuur bestaat uit de stemmen van het volk."

Persoonlijke aandacht

Helmond is niet de enige gemeente die iets nieuws probeert dit jaar. Steenbergen trok al de aandacht met een verkiezingslied. Laarbeek organiseerde een cursus Politiek Actief om mensen alles te leren over de gemeente. In Cuijk gaat de burgemeester bij burgers op de koffie.

“Hoe persoonlijker de kiezer wordt aangesproken, hoe beter het werkt”, weet Sabine van Zuydam, bestuurskundige aan de Tilburg University. Ze doet momenteel in Brabant onderzoek naar manieren om meer mensen naar de stembus te lokken.

“Een grote onpersoonlijke e-mailcampagne heeft minder effect dan iemand die deur aan deur komt vertellen over de verkiezingen”, zegt Van Zuydam. Ook een stemwijzer helpt, zelfs als de standpunten van politieke partijen in een gemeente dicht bij elkaar liggen. “Je moet het de kiezer zo makkelijk mogelijk maken. Juist als politieke partijen op elkaar lijken is kiezen extra lastig.”

Of alle extra maatregelen in Brabant echt gaan helpen is nog de vraag. De uitslag volgt na 21 maart.