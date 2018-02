'Gij hebt de begroting van 't canaal vergeten mede te nemen', eeuwenoude brief keert terug

HELMOND - Het kasteel in Helmond heeft dinsdag een historische brief uit 1811 gekregen. De brief dook drie jaar geleden op het internet in Frankrijk op, waarna iemand uit Helmond hem kocht en uiteindelijk schonk aan het Helmondse kasteel. Waar de brief voor die tijd is geweest, is nog altijd onbekend.

De brief werd in 1811 geschreven door kasteelheer Carel Frederick Wesselman senior. Hij schreef de brief aan zijn zoon die op dat moment in Parijs was om de aanleg van het kanaal door Helmond te bepleiten. Carel Frederick Junior was vergeten de begroting mee te nemen. Zijn vader herinnerde hem daar in de brief aan. "Het is een hele bijzondere brief", vertelt Anette Wilde van het kasteel. "Carel senior was de laatste kasteelheer die hier in het kasteel heeft gewoond."

"Lieve Charles", zijn de eerste geschreven woorden. "Gij hebt de begroting van 't canaal vergeten mede te nemen." Ook dringt senior er in de brief bij zijn zoon op aan 'alles in het werk te stellen om het canaal gerealiseerd te krijgen'. Uiteraard moet de zoon wel op 'zijn gezondheid letten. "Hij was echt heel familiair. Zoonlief kreeg ook veel tips met wie hij contact moest leggen in Parijs."

Grote waarde

"Wij maken ons verlegen over uw been. Schrijft ons toch gedurig. De brief kost maar 9 st. en vermoeyt uw niet te veel en weest voorzigtig met het groot gedrang en gewoel dat er plaats zal hebben." De vader is duidelijk bezorgd om zijn zoon.

In de brief staan behalve het regelen van het kanaal ook andere opdrachten. Junior moest tijdens zijn verblijf in de Franse hoofdstad diverse zaden van bomen uit Noord-Amerika bestellen, een ram aanschaffen en woeste grond in Lungendonk onder Mierlo aankopen. Onderaan de brief is de begroting van

fl. 2.216.600 (ruim één miljoen euro) toegevoegd.

De brief is van grote waarde voor het museum omdat deze past in de kasteelpresentatie, waar een van de zalen is gewijd aan de familie Wesselman. "Het voelt geweldig", vertelt Wilde. "Het maakt de familie persoonlijk." De brief was al te zien in het kasteel. Er was namelijk een niet van echt te onderscheiden kopie aanwezig. Nu komt daar dus de echte voor in de plaats. "Ik vind dat fantastisch."