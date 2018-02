Bredanaar die zichzelf probeerde op te blazen op straat krijgt werkstraf

BREDA - De man die zich wilde opblazen in de Esserstraat in Breda is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Als stok achter de deur veroordeelde de rechtbank in Breda hem ook tot tien maanden voorwaardelijk. Het ging een tijdlang heel slecht met de Bredanaar. Maar volgens de rechter zit hij inmiddels een stuk beter in zijn vel en werkt hij aan zijn herstel. Daarom zou een celstraf geen goed idee zijn. Er was zestien maanden geëist.

Het begon eigenlijk allemaal al een hele tijd terug. Janie H. had tienduizenden euro's geleend aan een kennis met een autobedrijf in de Esserstraat in Breda. Dat geld zag hij nooit terug en daarom voelde hij zich bedonderd. Intussen was hij ook in een depressie beland. Zijn vriendin zag het fout gaan.



Handgranaat en zwaar vuurwerk

Op 14 februari 2017 wilde hij zichzelf wat aandoen bij het bedrijf maar hij zag daarvan af. Op 17 februari 2017 besloot hij opnieuw tot actie over te gaan. Hevig geëmotioneerd reed hij met een handgranaat, acht cobra's (zwaar illegaal vuurwerk) en een pistool met kogels in zijn bestelbus naar de straat: een vrij drukke doorgaande weg in de wijk Princenhage. Daar belde hij zelf 112. Naar eigen zeggen deed hij dat om zichzelf aan te geven en de gevaarlijke spullen in te leveren. Agenten pakten hem op en sloegen alarm.



Enkele huizen werden uit voorzorg ontruimd. De explosievenopruimingsdienst werd opgetrommeld om de explosieven te onderzoeken en onschadelijk te maken. Urenlang was het gebied afgesloten. Kort daarna verscheen ook een bericht van hem op Facebook. Later werd nog meer bekend over de Bredanaar, over wie ook een boek is geschreven.



In de cel en behandeling

De 50-jarige H zat 23 dagen in voorarrest en na zijn vrijlating vertrok hij tijdelijk uit Breda. Bovendien ging hij in therapie en liet hij zich door de GGZ behandelen. De rechtszaak was een paar weken geleden. Daarop eiste de officier van justitie zestien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. H. bood zijn excuses aan.



Gevaarlijke situatie

De rechter oordeelde dinsdag bij de uitspraak dat zijn gedrag een gevaarlijke situatie opleverde en dat dit een ernstig feit is. Bovendien is de rechter het met deskundigen eens: de verdachte was verminderd toerekeningsvatbaar vorig jaar. Toch zag de rechtbank af van een celstraf, omdat H. goed bezig is en al zijn afspraken nakomt.



H. reageerde opgelucht op de uitspraak en herhaalde na afloop zijn excuses. "Het kan niet wat ik gedaan heb". Hij zei dat hij dit achter zich wil laten. Momenteel is hij vrijwilliger bij een project voor ex-verslaafden.