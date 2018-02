Wekenlang werken en slapeloze nachten: studenten maken robot voor Amerikaanse wedstrijd

EINDHOVEN - Al zes weken lang zijn studenten van de Fontys Hogeschool in Eindhoven en leerlingen van het Dr.-Knippenberg college in Helmond dag en nacht bezig met het bouwen van een robot. En dat doen ze niet voor de lol, ze doen namelijk mee aan een internationale spelwedstrijd in Amerika. Begin maart zullen ze daar tegen andere internationale teams strijden in de voorrondes.

Op 6 januari viel de uitleg van het spel op de deurmat en vanaf dat moment zetten de studenten alles opzij om aan de slag te gaan. Iedere editie wordt namelijk een ander spel gespeeld, waardoor de teams niet eerder dan die datum kunnen beginnen met bouwen. Werkplaatsen en slaapplaatsen werden ingericht op het Science Park Eindhoven zodat er continu doorgewerkt kon worden. Eerst werd flink gebrainstormd en daarna volgden de eerste bouwtekeningen. Dinsdag monteren de studenten de laatste onderdelen en wordt alle techniek juist afgesteld. Het is nog even flink zweten, woensdagmorgen moet de robot namelijk ingepakt en verstuurd worden.

Internationaal robotevenement

De robot wordt gebouwd voor de FIRST Robotics Competition (FRC). Non-profit organisatie FIRST wil met de wedstrijd jongeren op een leuke manier kennis laten maken met techniek en wetenschap.

In maart gaan ze naar Amerika om tegen andere internationale teams te strijden. Wereldwijd doen 3600 teams mee.