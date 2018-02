Hondeneigenaar die vrouw mishandelde krijgt nog één kans: meld je, of je foto komt online

UDEN - De politie heeft een serieuze waarschuwing voor een hondeneigenaar die vorige maand een vrouw in Uden zwaar mishandelde. Hij krijgt een week de tijd om zich te melden, anders zullen er beelden gepubliceerd worden waarop hij herkenbaar in beeld te zien is.

De man was 23 januari zijn kleine hondje aan het uitlaten op de Parallelweg in Uden. Het dier sprong tegen een 7-jarig meisje op dat daar met haar moeder aan het wandelen was. De vrouw sprak hem hierop aan, met grote gevolgen.

Gevlucht in balletschool

Eerst werd de moeder voor de ogen van haar dochtertje tegen haar hoofd geslagen. Ook werd ze geschopt. Toen de vrouw met haar dochter een nabijgelegen balletschool invluchtte, kwam de man de twee achterna. Hij sloeg de moeder tegen de grond, ging op haar zitten en kneep haar keel dicht. Hierna sloeg hij op de vlucht.

Beelden online

De politie laat weten dat ze in het bezit is van beelden van de vermoedelijke dader. Hij krijgt nog een week de tijd om zich te melden, anders zal de foto gepubliceerd worden. Eerder deed de politie al een oproep via social media om meer over de man te weten te komen. Dat leidde niet tot een aanhouding.