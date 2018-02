Leuke acts uit optochten gezocht voor de Kullekestocht in Molenschot

MOLENSCHOT - De confetti is opgeveegd en de carnavalskostuums hangen weer op de zolder. Helaas hebben we alleen de foto's nog. Toch? Nou ja, niet helemaal waar. Op 11 maart komen de leukste acts uit de carnavalsoptochten samen in de Kullekestocht. Ben of ken jij een eenling of duo dat meeloopt in de optocht? Opgeven!

CV De Papslokkers organiseert op 11 maart 2018 samen met Omroep Brabant voor de eerste keer de Kullekestocht in Molenschot. Hiermee sluiten we het carnavalsseizoen officieel af. Deze halfvastenoptocht wordt live uitgezonden op televisie en op de Facebookpagina van Omroep Brabant.

De Kullekestocht is een optocht met eenlingen en duo’s uit de carnavalsoptochten in heel Brabant die nog een keertje gaan voor de prijzen. Dit wordt live uitgezonden op Omroep Brabant TV, radio en online. De Fijnfisjenie-presentatoren Betty van den Oetelaar en Jordy Graat praten het geheel aan elkaar. Meteen aansluitend is de prijsuitreiking van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje.

Opgeven

We zijn nog op zoek naar de leukste acts van eenlingen en duo's die meelopen in carnavalsoptochten. Heb jij ook nog zin in een rondje? Geef je voor 6 maart op door een mail te sturen naar: fijnfisjenie@omroepbrabant.nl.