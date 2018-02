Autobrand zorgt voor lange file op A50

EINDHOVEN - Automobilisten kunnen dinsdagmiddag de A50 tussen Eindhoven en Oss beter vermijden. Een auto is rond half vier ter hoogte van Veghel in brand gevlogen en zorgt voor acht kilometer file. De rechter rijstrook is afgesloten. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden via Den Bosch (A2 en de A59).

De bestuurder kon op tijd uit de auto komen en raakte niet gewond. De brandweer was snel ter plaatse en bluste de brand. Omdat de auto total loss is, zal een bergingsbedrijf het voertuig opruimen.