Brandstichting Skaeve Huse in Tilburg: 2,5 jaar gevangenisstraf

BREDA - Een bewoonster van woongroep Skaeve Huse in Tilburg lag vorig jaar in haar containerwoning te slapen toen de vlammen plotseling om zich heen sloegen. Ze kon nog net op tijd via het raam van haar huisje ontsnappen. Een 60-jarige man uit Tilburg die vuur zou hebben aangestoken moet 2,5 jaar de cel in, zo oordeelde de rechter in Breda dinsdag.

Het is een geluk te noemen dat een hardloopster het vuur op het terrein aan de Rueckertbaan vroeg in de ochtend van 6 november 2017 ontdekte. Gewaarschuwde agenten gingen het terrein op en sloegen op de containerwoning om de bewoonster wakker te maken.

Paniek

De vrouw werd wakker van de herrie, maar kon in alle paniek haar huissleutels niet vinden. Uiteindelijk is ze via een raam naar buiten gekomen. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

LEES OOK: Bankstel tegen gevel containerwoning gezet en in brand gestoken

De brandweer had het vuur snel onder controle. Uit onderzoek van de politie bleek dat een bank, die tegen de containerwoning aanstond, in brand was gestoken en dat het vuur was overgeslagen op het houten huisje. Kort na de brand hield de politie twee verdachten in de buurt van de woongroep aan.

Schadevergoeding

Volgens de rechter is er sprake van één dader. De man heeft met zijn daad het leven van de vrouw ernstig in gevaar gebracht, aldus de rechtbank. Naast de dertig maanden gevangenisstraf moet hij een schadevergoeding betalen. Justitie eiste zes jaar cel tegen de man.