Eindelijk mobiel bereik in Wilbertoord: bewoners regelen zelf tweedehandse mast

WILBERTOORD - Het heeft veel langer geduurd dan ze hadden gehoopt, maar vanaf deze maand hebben de inwoners van Wilbertoord eindelijk fatsoenlijk bereik op hun mobiele telefoon. Dinsdag is een GSM-mast in het kleine dorp geplaatst: het rendement van een initiatief met een lange adem.

Voor telecomproviders was het commercieel niet interessant om zo'n mast in het dorp neer te zetten. In grote delen van Wilbertoord was er daarom nauwelijks bereik. Bewoners werden gedwongen met hun hoofd tegen het raam te bellen of buiten in de kou te gaan staan.

Tweedehandse mast

De dorpsbewoners gingen daarom zelf op zoek naar een tweedehandse mast en een aannemer die de mast plaatsen wil. En met succes. Dinsdag werd de ruim 37 meter hoge mast met een kraan op z’n plek getakeld.

“We hebben een aannemer gevonden die het vanuit zijn verdienmodel mogelijk heeft gemaakt hier een mast te plaatsen”, vertelt Hans van Reijmersdal van het bestuur van Vereniging Wilbertoord. “Hoewel een commercieel tintje niet echt mogelijk was, is die aannemer er in samenspraak met KPN alsnog financieel uitgekomen. KPN heeft de mast geschonken.”

De mast is dinsdag in delen aangeleverd, gemonteerd en geplaatst met een kraan. De komende week worden de zender en antenne geplaatst voor beter bereik.