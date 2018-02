De eerste finalisten van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje zijn bekend!

Wie bakt het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje? Nog even en dan weten we het.

EINDHOVEN - Wie bakt het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje van 2018? Dit jaar waren de spelregels anders dan voorheen. De professionele bakkers en slagers hoefden hun worstenbroodjes niet meer te brengen, mystery-shoppers hebben ze anoniem gekocht en naar de jury gebracht. Die kozen uit de tien halve finalisten de beste drie.

Dit zijn de finalisten uit de categorie professionals die op 11 maart gaan strijden voor de wisselbeker:

Jeroen van Dongen van Bakkerij Van Dongen uit Wagenberg

Ron de Kwant van Keurslagerij De Kwant uit Hank

Christiaan van de Vegt van Bakkerij Verba uit Sleeuwijk







Amateurs

Leerlingen van het vmbo en het mbo en de thuisbakkers leverden dinsdagochtend bij het Markland College in Oudenbosch hun beste versie van het worstenbroodjes tijdens de voorronde in. De jury had het moeilijk met het kiezen van het lekkerste exemplaar en liep al snel een uur achter op schema.

Van de thuisbakkers strijden de volgende finalisten om de wisselbeker:

Eline Nagelkerke uit Oudenbosch

Ton Bloemers uit Someren-Eind

Jos Heerkens uit Berlicum.

Leerlingen van het vmbo:

Maryam Ismael van het Markland College

Anneke van Seeters leerling van De Rooi Pannen

Zoë van Alebeek leerling van De Rooi Pannen

Studenten mbo:

Bjorn van de Lindeloof van het Cingel College

Stijn van Dongen van het Cingel College

Maaike Roelen van het Cingel College

Volgens Betty van den Oetelaar zijn de broodjes met 'veel liefde en passie gebakken'. "Sommige worstenbroodjes zien er aan de buitenkant misschien wat minder uit, maar zijn van binnen des te lekkerder." Iedereen heeft in ieder geval goed zijn best gedaan en flink gestreden om een finaleplek.

Goed gehakt

De jongste deelnemer is de 9-jarige Djorn uit Heeze. Hij doet voor het tweede jaar mee. Dankzij zijn oma heeft hij de kunst van het maken van worstenbroodjes perfect onder de knie. "Ik ga winnen omdat ik goed gehakt heb", zegt hij zelfverzekerd. Helaas is Djorn niet door naar de finale. Wie wel gaat winnen, weten we op 11 maart. Dan is de finale van het Lekkerste Brabantse Worstenbrood.