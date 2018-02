RKC is laagvlieger in Jupiler League: 'Dit is het laatste waar je op hoopt'

WAALWIJK - In de winterstop wisselde RKC van trainer. Peter van den Berg werd bedankt voor bewezen diensten, Hans de Koning kwam als nieuwe man voor de groep te staan. Het doel was stijgen op de ranglijst, maar van plaats vijftien is het nu gezakt naar plaats achttien.

“Dit is natuurlijk niet wat we voor ogen hadden met de trainerswissel”, geeft directeur Frank van Mosselveld eerlijk toe. Er waren meerdere redenen voor het afscheid van Van den Berg, vooral het feit dat de chemie tussen trainer en spelersgroep ontbrak woog zwaar. “Dan hoop je dat met de beslissing de resultaten terugkomen. Maar dit is dan het laatste wat je verwacht en waar je op hoopt.”

Volgens Van Mosselveld zijn er oorzaken te benoemen voor de slechte resultaten van de laatste tijd, al wil hij zich daar absoluut niet achter verschuilen. “En ik blijf erbij, we horen met RKC niet te staan op de plek waar we nu staan.”





Toekomst met doelpunten

Als directeur kijkt Van Mosselveld niet alleen naar het huidige seizoen. “Natuurlijk moet ik ook al naar de toekomst kijken.” Dat doet de voormalig speler wel aan de hand van de huidige ranglijst. “Aan het aantal gescoorde doelpunten kun je aflezen waar je staat. We hebben er pas 26 gemaakt. Vijftien minder dan vorig seizoen op dit moment. We hebben de kansen gehad, maar ze niet afgemaakt. Dat is ons grootste probleem.”

Voor komend jaar is RKC dan ook op zoek naar versterkingen voor de voorhoede. “Er lopen op de positie voorin een aantal contracten van spelers af en we hebben er een paar gehuurd. We gaan ons vooral op die posities voorin richten. Om te winnen moet je doelpunten maken, dat ontbreekt er dit jaar helaas aan.”





‘Plezier is terug’

Terwijl RKC zelf te weinig scoort, kreeg doelman Etienne Vaessen in de afgelopen weken juist teveel doelpunten tegen. Tot de laatste wedstrijd, toen hield hij ‘de nul’. “Dat is lekker. In de laatste drie wedstrijden voor Cambuur kregen we dertien goals tegen. Dan is het lekker dat je met nul tegengoals afsluit. Al had ik natuurlijk liever gewonnen.”

Volgens de doelman zijn er niet veel verschillen tussen Van den Berg en zijn opvolger De Koning. Al kan hij wel één belangrijke verandering benoemen. “Het plezier is teruggekomen in de ploeg."

"Ik denk dat wij de trainerswissel nodig hadden. Peter heeft goed werk verricht, maar dit was verfrissend voor de groep. Nu vallen de resultaten minder uit en kun je je afvragen of het nodig was. Maar het plezier is terug, dat is belangrijk”, aldus Vaessen.