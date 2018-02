Eindhovense Syriër moet vijf jaar de cel in voor grootschalige mensensmokkeloperatie

EINDHOVEN/ZWOLLE - Een Eindhovense Syriër die hoofdverdachte was in een groot proces tegen mensensmokkel is dinsdag veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Ook moet hij bijna twee ton aan criminele opbrengsten terugbetalen aan de staat. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle, waar de man terechtstond.

De Koninklijke Marechaussee kwam de man op het spoor bij een onderzoek in 2014 en 2015 naar mensensmokkel. Dat onderzoek bracht aan het licht dat vluchtelingen uit Syrië op grote schaal via Italië, Hongarije en Oostenrijk richting het westen werden gesmokkeld door een georganiseerde criminele organisatie.

Ronselen

De criminelen waren betrokken bij de ronseling van vluchtelingen in verschillende landen. Niet alleen waren er mensen in het buitenland actief als ronselaars, er waren ook chauffeurs en geldkoeriers. Daarnaast waren er ondergrondse bankiers en vervalsers van officiële papieren. De 37-jarige hoofdverdachte zou aan het hoofd staan van deze operatie.

Drie medeverdachten kregen ook celstraffen opgelegd. De mannen uit Eindhoven, Putten en Duitsland moeten 24 maanden, drie jaar en vier jaar naar de gevangenis. Een deel van deze straffen is wel voorwaardelijk.

Lagere straf

De straf die de rechtbank heeft opgelegd aan de hoofdverdachte, valt iets lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had ingezet op zeven jaar cel.

