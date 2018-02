Tilburger (21) bijt agent in vinger: één jaar psychiatrisch ziekenhuis

BREDA - Een 21-jarige man uit Tilburg mocht vorig jaar de bibliotheek aan het Wagnerplein niet binnen, omdat hij een toegangsverbod had. Toch drong hij binnen. En niet om een boek te lenen, maar om flink stennis te schoppen. Hij zette zelfs zijn tanden in een vinger van een agent. In de rechtbank werd dinsdagmiddag besloten dat de Tilburger een jaar opgenomen moet worden in een psychiatrisch ziekenhuis.

De man kreeg 7 augustus 2017 te horen dat hij een halfjaar lang niet in de Tilburgse bieb mocht komen. Een dag later negeerde hij het verbod. In de bibliotheek bedreigde hij vervolgens een medewerker met de dood. Gealarmeerde agenten probeerden de opstandige man tot bedaren te brengen. Ze werden uitgescholden en toen een agent de man wilde boeien, werd hij ook nog eens in zijn vinger gebeten.

In november liep de verdachte opnieuw tegen de lamp. Toen in de Emmapassage in Tilburg waar hij zou hebben gezegd dat hij mensen zou willen neersteken. De man werd preventief vastgezet.

Straf

Justitie eiste dinsdagmiddag tijdens de zitting één jaar opname in de GGZ-instelling. De advocaat van de man dacht er hetzelfde over. Daarmee werd de straf meteen definitief.