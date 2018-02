Dertien veroordelingen in groot onderzoek naar Tilburgse hennepcriminaliteit

TILBURG/BREDA - De rechtbank in Breda heeft dinsdag in totaal dertien mensen veroordeeld in twee grote zaken tegen hennepcriminaliteit in Tilburg. Vier hoofdverdachten kregen tussen de twee en drieënhalf jaar celstraf opgelegd voor hun rol in de grootschalige teelt, handel en export in hennep en het witwassen van geld. Negen anderen kregen voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen opgelegd.

De arrestaties volgden na een groot politieonderzoek naar de georganiseerde hennepcriminaliteit in Tilburg in 2011. Dat leidde tot twee grote rechtszaken. In de ene zaak, Colt 1, was een autobedrijf aan de Centaurusweg betrokken. Dit bedrijf diende als dekmantel voor de handel in en de export van hennep. Ook werd hier crimineel geld witgewassen.

Het onderzoek naar het autobedrijf leidde de politie naar een andere organisatie, die samenwerkte met de verdachten uit Colt 1. De verdachten in dit tweede onderzoek bleken dertien hennepkwekerijen en handelshuizen in beheer te hebben. Deze zaak werd gedoopt tot Colt 2 en leidde opnieuw tot meerdere aanhoudingen.

Leiders

De leiders in beide zaken behoorden tot de vier hoofdverdachten die celstraffen kregen opgelegd. Zij moeten bovendien de winst die ze met de criminele activiteiten hebben gemaakt, terugbetalen. De andere negen verdachten hoefden van de rechter niet de cel in, omdat ze geen geweld zouden hebben gebruikt. Veel van hen zouden volgens de rechtbank inmiddels ook een nieuw leven hebben opgebouwd.