Is Frits (van de Jumbo) nog wel sponsor van Max Verstappen, vragen veel fans zich af

RIJSBERGEN - Brabantse fans van het formule-1 circus zijn razend enthousiast over de RB14, de nieuwe wagen van Max Verstappen die maandag werd gepresenteerd. Vooralsnog is de wagen uitgevoerd in de kleuren blauw/zilver. Formule-1 deskundige Danny de Heer en de klanten van zijn formule-1 winkel in Rijsbergen raken er niet over uitgepraat. Ook niet over sponsor Jumbo, want die is nauwelijks nog terug te vinden op de nieuwe helm van Max Verstappen. “Is Frits nog wel sponsor?”, is een veelgestelde vraag onder de fans.

Filmpjes op Facebook, krantenartikelen en foto’s online, alles wordt gelezen en alles wordt bekeken. “Heel mooi, heel erg blauw, maar heel erg mooi”, zegt Danny de Heer. De formule-1 fan uit Rijsbergen en ondernemer van een winkel waar ze louter en alleen racewagentjes verkopen, viel maandag van verrassing bijna van zijn stoel. “Direct na de presentatie liep mijn mailbox vol en stond de telefoon roodgloeiend, iedereen wil een model van de RB14 in de testkleuren. Kassa, dacht ik heel eventjes. Echt heel eventjes, omdat er waarschijnlijk geen model van komt.”



Hallo Jumbo

Commotie onder de fans is er ook over de nieuwe helm van Max Verstappen. Veel fans denken bij het zien van het bewuste filmpje dat Frits van Eerd met zijn Jumbo niet meer op de helm staat. Ook Danny de Heer kan na dertig keer het bewuste filmpje te hebben gekeken geen Jumbo meer op de helm ontdekken. "Dat zou toch eeuwig zonde zijn”, is zijn commentaar.



“Jumbo staat wel op de helm”, is het commentaar vanuit Veghel. Om het Veghelse gelijk te benadrukken sturen ze haarscherpe foto’s mee. En inderdaad: ter hoogte van Max zijn kin staat op de helm Jumbo, maar wel in piepkleine letters. Terwijl het een paar jaar geleden ‘koeienletters’ waren. “Binnenkort komen we met meer nieuws over de samenwerking tussen Jumbo en Max Verstappen”, laat het Jumbo hoofdkantoor nog snel weten. De fans zijn inmiddels al aan het speculeren geslagen over wat dat nieuws is en waarom Jumbo zo klein op die grote helm staat.



Kleintje Jumbo?

In 2015 haalde RedBull eenzelfde PR-stunt uit met een testauto. De testauto kwam toen op de baan in de kleuren zwart/wit en daar kwam wel een model van op de markt. “Dus we blijven hopen”, zegt Danny de Heer. “Maar die helm, ja nu je het zegt, zie ik het ook. Da’s klein, goh, wat heeft dat nou te betekenen? Misschien een kleine Jumbo.”