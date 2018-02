Isis (14) mag nog lang niet stemmen, maar ze doet al wel mee met de verkiezingen in Tilburg

TILBURG - De ene 14-jarige hangt na school met vrienden in het park, de ander doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Althans, dat geldt voor scholier Isis uit Tilburg. Zij is namelijk verkiesbaar voor de partij Voor Tilburg. En nee, dat is geen foutje. Volgens haar partij is ze het jongste kandidaat-raadslid van Nederland.

Isis kreeg de politieke kriebels toen ze in de zomer meeliep met Linda Oerlemans, de partijleider van Voor Tilburg. “Ik vertelde aan Linda dat ik wel iets in de politiek wilde betekenen. Ik zag dat sommige dingen niet helemaal gaan zoals ze zouden moeten gaan. Toen vroeg Linda of ik niet anders een plekje op de lijst wilde.” Dat wilde Isis wel.

Te weinig voor de jeugd

Zeggen dat het anders moet, dat horen we wel vaker. Maar heeft deze jonge hemelbestormer ook al ideeën over wat ze wil doen? “Wat ik heel erg merk, is dat er in mijn omgeving te weinig is voor jeugd. Ik zou graag willen dat er meer creatieve workshops zoals fotoworkshops worden gegeven voor kinderen van mijn leeftijd.” Ook wil ze dat er meer gebeurt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Hoewel ze vooral iets voor haar leeftijdsgenoten denkt te kunnen betekenen, kijkt het nieuwe partijlid onder de vleugel van partijleider Linda ook al verder. Een ‘werkbezoek' in een verzorgingstehuis maakte indruk. Isis: “De ouderen die we spraken, waren eenzaam, maar je merkt tegelijkertijd ook dat er best wat mensen waren die niet echt de behoefte hadden om in contact met anderen te komen. Dat vond ik wel bijzonder om te zien.”

Meer dan publiciteitsstunt

Volgens partijleider Linda Oerlemans is de deelname van Isis meer dan een publiciteitsstunt: “Er wordt veel over jongeren gepraat, maar heel weinig met jongeren. Hoe vaak komt het voor dat een 14-jarige al de politiek in wil? Bijna nooit. Daar moesten we iets mee.”

En dus kreeg de tiener een plekje op de kieslijst. In de gemeenteraad zal ze (nog) niet komen, maar dat betekent niet dat er niet naar Isis geluisterd zal worden. Linda bezweert dat er absoluut naar de jonge aanwinst geluisterd wordt: “Het is supergoed dat jongeren actief willen zijn. En dat betekent ook dat we ze serieus moeten nemen.”