Hoger beroep Posbankmoord: rechtbank eist 16 jaar celstraf tegen Brabantse verdachten

ARNHEM - De rechtbank kwam woensdag aan het einde van de dag met een nieuwe strafeis in de Posbankmoord: 16 jaar cel voor beide verdachten. Woensdag is in Arnhem het hoger beroep in de geruchtmakende zaak van de Posbankmoord van start gegaan. Frank S. uit Boekel deed nogmaals zijn verhaal voor de rechter. Ook de andere verdachte, Souris R. uit Veghel en de nabestaanden komen aan het woord.

Eerder werden S. en R. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 en 14 jaar cel voor de moord op Alex Wiegmink in 2003. Hier leggen ze zich niet bij neer. Nu valt de strafeis voor één van hen, Frank S. dus hoger uit.

LEES OOK: Peter R. de Vries blij met zwaardere straffen Posbankmoord: 'Terecht schepje bovenop de eis'

Verschillende verhalen

Er zitten verschillen in het verhaal dat Frank S. zelf in 2016 aan de politie vertelde, en wat medeverdachte Souris R. tegen een undercoveragent zei. De rechter liet toen hij tot zijn straf kwam in het midden welke versie van het verhaal precies klopt.

Verslaggever Tonnie Vossen in aanwezig bij het hoger beroep, volg al haar tweets hier.

Zoon emotioneel

De zoon van slachtoffer Alex Wiegmink nam ook het woord in de rechtszaal, en zijn zus liet vanuit Australië van zich horen: