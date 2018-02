Familie van doodgeschoten Yassine Majiti valt verdachte aan, journalist Omroep Brabant bedreigd

DEN BOSCH - Familieleden van de doodgeschoten Yassine Majiti hebben woensdag de verdachte aangevallen in de rechtbank in Den Bosch. Er was sprake van een complete chaos. Ook een journalist van Omroep Brabant werd in de rechtbank aangevallen en bedreigd. De rechtbank is enige tijd afgesloten geweest.

De 39-jarige verdachte Toon N. zat nog nauwelijks in de rechtszaal toen hij werd aangevallen door een groepje mensen van de publieke tribune. De parketpolitie aarzelde geen moment. Zij greep direct in en bracht de verdachte terug naar het cellenblok.



De ongeregeldheden gingen ook nog even door in de gang van de rechtbank. De politie besloot toen om het gebouw te ontruimen en tijdelijk af te sluiten.



Vervolg van de rechtszaak

De groep mensen op de publieke tribune die de knokpartij veroorzaakte, is uit de rechtbank gezet. Zo rond de middag ging de pro-formazitting over de dodelijke schietpartij van november vorig jaar weer verder.



De 33-jarige Yassine Majiti uit Den Bosch werd toen doodgeschoten op een parkeerterrein van Beachclub Sunrise in Best. Daar was een feest aan gang.



Grimmige en agressieve sfeer

Volgens ooggetuigen hing er na de schietpartij  een grimmige en agressieve sfeer en leek het er eventjes op dat de situatie zou escaleren. Ongeveer 150 mensen waren aan het eind van de avond op de parkeerplaats samengekomen.

Later in november werd de verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Eindhoven en had al enige tijd geen vaste woon- of verblijfplaats. De man wordt verdacht van moord dan wel doodslag.