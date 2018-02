'Drugsopa' Jan B. werd ontvoerd en gedwongen mee te werken, drie jaar celstraf geëist

BREDA - Hij is misschien wel de oudste Brabantse drugsverdachte van dit moment: Jan B. uit Wernhout. Geboren in Den Bosch in 1939 en momenteel 78 jaar oud. Volgens politie en justitie is hij volop bezig geweest met pillen en coke. Maar wel onder zware druk van criminelen die hem ontvoerden en dwongen mee te werken, zegt zijn advocaat. Woensdag stond de bejaarde verdachte voor de rechter en werd er drie jaar cel geëist.

Bij de politie kwam in het voorjaar van 2012 een tip binnen. Er zou wiet worden gekweekt aan de Maalbergenstraat in Wernhout, het woonadres van Jan B.. Agenten namen op 9 maart een kijkje en vonden 104 hennepplanten. Bovendien stond er een aggregaat waarmee hij zijn eigen stroom kon opwekken. Normaal wordt de stroom voor de groeilampen gestolen van het energiebedrijf. Jan B. verklaarde die dag bij de politie dat het zijn eerste oogst was, de eerste keer was het mislukt. De politie heeft sterke twijfels bij dat verhaal.

Weer de fout in

Toen deze wietzaak in onderzoek was en de verdachte inmiddels na een paar dagen cel was vrijgelaten, werd hij opnieuw betrapt. Dat gebeurde op 25 juni 2013 na een tip via Meld Misdaad Anoniem. "Er is niks aan de hand", zei een verbouwereerde Jan tegen de agenten die die dag zijn erf op liepen. Maar dat was er wel.

Die zomerse dag in 2013 werd er meer gevonden dan wiet. Ze roken het al meteen aan de chemische lucht. In een loods op het terrein vonden agenten ABC-containers die vaak worden gebruikt als opslag bij drugslabs. Verder een tabletteermachine met smiley-stempels en diverse gereedschappen die bij de productie van drugspillen worden gebruikt. Een betonmolen, een speciekuip, een blender en een reactievat voor amfetamine.

Pillen

'Een professionele tabletteerruimte' was het volgens het Openbaar Ministerie. Er was ook nog een omzettingslab waarin grondstoffen worden gemaakt. Op een gasmasker vonden agenten ook DNA van Jan B.. En van een onbekend persoon.

Agenten vonden ook gereedschappen waarmee coke kan worden teruggewonnen uit andere stoffen. Het NFI berekende dat met de materialen 214 kilo zuivere amfetamine en 256 kilo coke kon worden gemaakt. Een deskundige van het NFI vertelde op de zitting dat hij er die dag ook bij was. Hij had de stellige indruk dat er drugs geproduceerd werden. "Een productieomgeving voor diverse zaken", noemde hij de plek.

Zwijgen

Woensdag was de rechtszaak van Jan B.. "Heeft u iets te maken met die pillen?", vroeg de rechter. Jan B. wilde er niks over zeggen. Hij zei dat het 'heel, heel lang geleden is'. Hij verklaarde liever te zwijgen, vooral omdat hij er niet veel meer van weet.

Maar de rechter hield hem ook een eigen verklaring voor van die dag. Tegen de agenten zou hij hebben gezegd: "jongens, ik zal eerder tegen jullie zijn: ik draai wel eens pillen, die ronde, met een gezichtje er op".

Ontvoerd door onderwereld

De rechter las voor uit een andere verklaring die Jan B. aflegde bij de politie. Daar zei hij onder grote druk te staan door schulden. Hij zei ook ontvoerd te zijn door een groep die coke vervoerde in limonadesiroop. Hij moest geld terugbetalen aan die jongens en de deal was dat hij voor hen ruimte verstrekte zodat hij zo de schuld kon inlossen.

Voor beide zaken zat Jan B. al ruim honderd dagen in voorarrest. De rechtbank besloot hem mede vanwege zijn leeftijd tijdelijk vrij te laten in afwachting van het proces.

In 2010 ging het inderdaad mis, vertelde zijn advocaat de rechtbank. Toen ontstond de druk die Jan B. echt in de problemen bracht. Hij deed ook aangifte van die ontvoering. En daarin vermeldde hij dat hij in een kofferbak werd geduwd. "Erg heftig", zei advocaat Zuur.

Jan weer aan het werk

Door alle toestanden is hij gedwongen om weer als vrachtwagenchauffeur te gaan werken. De rechter vroeg of die druk er nu nog is. "Of ze nog bij je aan de deur staan?', vroeg de advocaat aan Jan B.. "Niet meer", zei hij. "Bent u nog bang?", vroeg de rechter. Jan antwoordde met 'nee'.

De officier vroeg vrijspraak voor drugsproductie. Er is te weinig bewijs dat hij zelf iets maakte. Maar volgens de officier was hij bezig met voorbereidingen om dit mogelijk te maken. Ook gezien zijn 'jarenlange ervaring', zei de officier. Ze schatte dat er 200.000 euro is verdiend aan het maken van xtc-pillen. "Van alle drugsmarkten thuis", zei ze. Normaal goed voor vijf jaar cel. Maar hier is het al langer geleden. Vandaar de eis van drie jaar.

Naam duikt vaker op

Jan B. - niet te verwarren met de wapenhandelaar uit Hulten - wordt al zeker twintig jaar genoemd bij drugszaken, waaronder de geruchtmakende Yorkzaak. In 1998 kreeg hij een paar maanden cel voor drugsfeiten. Het hof in Den Bosch gaf hem in 2002 voor vergelijkbare zaken opnieuw celstraf. In 2007 kreeg hij acht maanden cel. In 2009 kreeg hij een jaar cel. In 2015 kreeg hij cel van vier maanden in Den Haag. Allemaal drugszaken.

Begin 2017 is hij gepakt voor de megavondst van 4000 kilo coke op grensovergang Hazeldonk. Tot 2 april vorig jaar zat hij daarna vast. Die zaak is nog in onderzoek en wordt misschien wel de volgende rechtszaak voor de zeventigplusser. Jan B. ontkent iedere betrokkenheid. Hij had het zwaar in de rechtbank.