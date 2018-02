'Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel willen fusie afwenden met een federatie met extra bestuurslaag'

Gedeputeerde Staten, dat zetelt in het provinciehuis, had ingestemd met het onderzoek (foto: archief).

DEN BOSCH - De Kempengemeenten moeten op de schop. Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden moeten samen een federatiegemeente gaan vormen. Als dit niet kan, dan moeten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden fuseren. Bergeijk blijft in dit laatste geval zelfstandig.

Dit is het advies van Ad de Kroon en Stan van de Laar, die in opdracht van de Kempengemeenten en de provincie onderzoek hebben gedaan naar de bestuurlijke toekomst van de vier gemeenten.

Oirschot uitzondering

Oirschot hoort ook bij deze regio, maar die gemeente krijgt een uitzonderingspositie. Deze gemeente hoort weliswaar ook bij de Kempen, maar ligt zo dichtbij Eindhoven dat zij de mogelijkheid om met de Kempen en de grote stad dingen samen te doen wil openhouden.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een onderzoek naar de gevolgen van een federatiegemeente en gemeentelijke herindeling. Een federatiegemeente is op dit moment wettelijk nog niet toegestaan in Nederland. Als het in de Kempen lukt, zou dat de eerste in Nederland zijn. In een federatiegemeente blijven de betrokken gemeenten zelfstandig.

Overkoepelende raad

Er komt dan een nieuwe bestuurslaag boven. Die overkoepelende raad wordt gekozen door de bevolking en bestaat uit andere politici dan die in de individuele gemeenteraden zitten. Zo’n federatieraad gaat dan over bijvoorbeeld het toerisme, de mobiliteit en de economie in de aangesloten gemeenten. De gemeenteraden zelf gaan dan over kleinere plaatselijke zaken.

Naar verwachting zal het ministerie van Binnenlandse Zaken in mei bekend maken of er met een federatiegemeente geëxperimenteerd kan worden. Dan zullen de gemeenteraden in de Kempen ook beslissen wat hun voorkeur heeft. Ondertussen wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van een federatiegemeente en een fusie.

Bergeijk wil geen fusie

Eersel en Reusel-De Mierden hebben al eerder aangegeven dat zij wel willen fuseren. Bergeijk wil dat niet. Volgens het gemeentebestuur is Bergeijk bestuurlijk stabiel, financieel gezond en heeft de gemeente een robuuste ambtelijke organisatie. Bladel kwam toen met het alternatief van een federatie. De andere gemeenten willen dat ook wel laten onderzoeken, want ze zijn het er allemaal over eens dat er beter samengewerkt moet worden.

Volgens De Kroon en Van de Laar is een federatiegemeente alleen aantrekkelijk wanneer alle vier de gemeenten meedoen. Als er eentje afhaakt, vinden zij dat Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden moeten fuseren tot een gemeente van 50.000 inwoners. Bergeijk kan dan zelfstandig blijven. Burgemeester en Wethouders van die gemeente laten weten dat ze tevreden zijn dat ook naar het oordeel van de provincie er geen noodzaak en geen draagvlak is voor een gemeentelijke herindeling met de andere Kempengemeenten.