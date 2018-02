Wateroverlast door gesprongen leiding in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - Een gesprongen waterleiding zorgt woensdagmiddag voor overlast in de Breetweerlaan in Raamsdonksveer. De straat staat blank. Huizen in de straat en de omgeving hebben tijdelijk geen water.

De brandweer is ter plaatse en heeft de Breetweerlaan afgezet. Medewerkers van Brabant Water zijn ter plaatse om de leiding te repareren.

Oorzaak

Hoe de lekkage is ontstaan, is nog niet bekend. Verwacht wordt dat de storing tot halfzes duurt.