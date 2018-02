Ireen Wüst sluit olympische carrière af met zilver, tweede op ploegenachtervolging

PYEONGCHANG - Ireen Wüst heeft tijdens haar laatste wedstrijd ooit op de Olympische Spelen zilver gewonnen. In de finale van de ploegenachtervolging was Japan te sterk voor de Nederlandse ploeg.

De titelverdediger bleek in de olympische finale niet opgewassen tegen het favoriete Japan. De ploeg van bondscoach Geert Kuiper verloor na zes ronden met een verschil van ruim anderhalve seconde: 2 minuut en 53,89 seconden tegenover 2 minuut 55,48.

Met tranen in de ogen reed Wüst nog een paar rondjes uit, om vervolgens op het middenterrein te gaan zitten. Bij de schaatsster uit Goirle was er de teleurstelling duidelijk zichtbaar.

Met een gouden medaille was Wüst de meest succesvolle schaatsster aller tijden geweest, nu blijft Lidia Skoblikova met zes gouden medailles hoger staan. Wüst is wel de schaatsster met de meeste medailles op zak: vijf keer goud, vijf keer zilver en een keer brons.

Aanloop

Nederland plaatste zich eerder op de dag met speels gemak voor de finale. In de halve eindstrijd was de ploeg met Wüst veel te sterk voor de Verenigde Staten. In de kwalificatie reden de Nederlandse vrouwen een olympisch record.