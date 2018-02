Familie van doodgeschoten Yassine Majiti wil andere rechter: 'Niet objectief meer na vechtpartij'

De Sunrise Beachclub in Best waar in november 2017 Yassine Majiti werd neergeschoten. (Foto: archief)

DEN BOSCH - De familieleden van de doodgeschoten Yassine Majiti willen een andere rechter. Volgens hun advocaat kan de rechter na de vechtpartij van woensdag niet meer objectief oordelen.

Woensdagochtend brak er een heftige vechtpartij uit in de rechtbank van Den Bosch. Volgens advocaat Schouten zorgt dat ervoor dat de rechter niet meer onpartijdig en neutraal naar de zaak kan kijken.

De advocaat was woensdag te laat met zijn wrakingsverzoek. Volgens de rechter was de pro-formazitting al afgelopen. De pleitbezorger moet nu schriftelijk een wrakingsverzoek indienen.

LEES OOK: Familie van doodgeschoten Yassine Majiti valt verdachte aan, journalist Omroep Brabant bedreigd

Noodweer

Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van Toon. N. die terechtstaat voor de dodelijke schietpartij, stelde woensdag dat er sprake was noodweer. Toon N. zou in november vorig jaar op het parkeerterrein van Beachclub Sunrise bedreigd zijn. Bovendien zag hij dat een vriend van hem in elkaar werd geslagen.



Vervolgens heeft Toon N. een wapen gepakt en geschoten op de slachtoffers.



Advocaat zou schieten

Advocaat Kuijpers gaf woensdag in de rechtbank Den Bosch aan dat hij na het zien van alle agressie van woensdagochtend begrijpt waarom zijn cliënt heeft geschoten.



Kuipers zei dat hij in een dergelijke situatie ook zou hebben geschoten.



Oud zeer door vechtpartij

De vechtpartij die woensdagochtend in dezelfde rechtszaal uitbrak, zou volgens advocaat Kuijpers oud zeer bij de verdachte naar boven brengen. "Het was precies zoals toen", verklaarde de raadsman.