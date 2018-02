De trends van 2018 en de missie van Philips, Booming Brabant gaat weer beginnen!

EINDHOVEN - Booming Brabant, het tv-programma over de Brabantse economie, gaat weer beginnen! Aanstaande donderdag om 18.00 uur is bij Omroep Brabant de eerste aflevering van dit seizoen te zien.

Een wereld waarin het niet draait om winst maar om het welzijn van mensen. Daarbij geholpen door technische innovaties. Volgens trendwatcher en filosoof Ruud Veltenaar wordt het werkelijkheid. In Booming Brabant licht hij dat toe. In de eerste aflevering is Bert-Jan Woertman, commercieel directeur van TU/e, de sidekick van presentatrice Anne-Marie Fokkens.

Het verbeteren van de gezondheid van liefst drie miljard mensen. Voor minder doet Philips het niet de komende jaren. Belangrijkste wapens in deze strijd, zijn onder meer medische apparatuur als de CombiDiagnost. Directeur Victor Groothengel vertelt over de missie van Philips Health Systems Benelux.

Booming Brabant wordt elke donderdag om 18.00 uur uitgezonden en daarna elk uur herhaald. Op vrijdagmiddag wordt de uitzending tussen 13.00 - 17.30 uur verschillende keren uitgezonden. Liefhebbers en volgers van de Brabantse economie kunnen op zondag tussen 07.00 en 17.30 uur vanaf de bank naar een van de herhalingen van Booming Brabant kijken.