Ireen Wüst in tranen na laatste olympische race: 'Het overviel me een beetje'

PYEONGCHANG - Ireen Wüst had de hoop woensdagmiddag haar zesde olympische medaille te winnen. Op de ploegenachtervolging werd het uiteindelijk zilver. De schaatsster uit Goirle liet haar tranen na de finale de vrije loop. Niet omdat ze geen goud gewonnen had, maar omdat het besef daar was dat het haar laatste olympische wedstrijd was.

"Ik geloofde er echt in dat we dit konden. Maar we zijn op waarde geklopt", was de eerste reactie van Wüst tegenover de NOS. Over haar tranen was ze duidelijk. "Het overviel me een beetje dat het mijn laatste olympische race was, dat is het meer. Het was gewoon een hele spannende dag."

Wüst had ook de meest succesvolle olympische schaatsster aller tijden kunnen worden. Nu de teller op vijf gouden medailles blijft staan, blijft die titel in handen van Lidia Skoblikova. Daar treurde Wüst na de race niet over. "Nee, dat niet. Ik wilde met het team goud pakken en de titel prolongeren. Met die lijstjes ben ik als persoon niet bezig."

Met de zilveren plak sluit Wüst haar olympische carrière af met elf medailles. Vijf keer goud, vijf keer zilver en een keer brons. "Zeker, daar ben ik ook trots op. Alleen op dit moment is er even de teleurstelling. Uiteindelijk ben ik wel blij hoor. Ik ben ook trots op ons als team en hoe we dit gedaan hebben."

