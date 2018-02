Ouder echtpaar met geweld overvallen, lid van 'outlaw' motorclub na 16 jaar veroordeeld

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft de 42-jarige Arnold de G. uit Den Bosch veroordeeld voor een reeks misdrijven. De man is lid van een 'outlaw' motorclub en werd in mei vorig jaar opgepakt. Dat is maar liefst 16 jaar na de gewelddadige overval op een ouder echtpaar in Valkenswaard, die hij in 2001 pleegde.

De man stond terecht voor een reeks misdrijven in 2001, 2013, 2016 en 2017. Bij de overval op het echtpaar in Valkenswaard maakte hij geld, horloges, een mobiele telefoon en handtassen buit.

Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwam er nieuwe informatie over de zaak binnen waardoor de dader opgepakt kon worden. Het echtpaar liet eerder aan Omroep Brabant weten opgelucht te zijn dat hij eindelijk gepakt is: "We kunnen dit hoofdstuk nu eindelijk afsluiten", zeiden ze.

Poging tot doodslag

Twaalf jaar na de overval ging De G. opnieuw in de fout. In november 2013 mishandelde hij samen met een andere man een inwoner van Den Bosch, door hem tegen de grond te werken en tegen het hoofd te schoppen.

In 2016 vond een soortgelijk voorval plaats. Hij sloeg een man tegen de grond en schopte hem meerdere malen tegen het hoofd.

Veerdrukwapens

De rechtbank vond ook dat er genoeg bewijs was voor het feit dat De G. in 2017 een aantal veerdrukwapens in zijn bezit had. Veerdrukwapens zijn luchtdrukgeweren die sprekend lijken op vuurwapens.

Celstraf

Voor de overval in 2001, de poging tot doodslag in 2016 en het bezit van de nepvuurwapens veroordeelt de rechtbank De G. voor 7 jaar celstraf. Ook moet hij een schadevergoedig van dik 8000 euro aan het slachtoffer betalen.

Voor de poging tot doodslag in 2013 krijgt de man 15 maanden cel. Hij zit al sinds mei 2017 vast.