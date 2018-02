Bewoner van beschoten huis in Roosendaal mag voorlopig niet meer in de wijk komen

ROOSENDAAL - Burgemeester Niederer sluit tijdelijk de huurwoning aan de Amethistdijk in Roosendaal, waarop afgelopen weekend werd geschoten. De 30-jarige bewoner krijgt een gebiedsverbod. Verder komt er cameratoezicht. Sinds zondag houdt de politie extra toezicht in de wijk.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit het overleg tussen de officier van justitie, de teamchef van de politie en burgemeester Niederer.

Cameratoezicht

Het huis wordt voor een periode van vier weken gesloten. De 30-jarige bewoner mag zich in dezelfde periode niet in de wijk Kortendijk komen. De camera's worden geplaatst op de Amethistdijk en de Diamantdijk/Desmijndijk. Het gezin met drie kinderen krijgt tijdelijk elders onderdak aangeboden. Waar dat is wordt niet bekendgemaakt.

Burgemeester Jacques Niederer: “De leefbaarheid in de wijk en de veiligheid van onze inwoners staat voor mij voorop. We willen de rust terug in de straat en voorkomen dat de zaak verder uit de hand loopt.''

Kogelgaten

In de nacht van zaterdag op zondag namen onbekenden het huis aan de Amethistdijk beschoten. In een raam en de brievenbus waren kogelgaten te zien. Niemand raakte gewond. Volgens de politie heeft de zaak te maken met drugs. Er zou ook een verband zijn met een eerdere schietpartij aan de Diamantdijk eind vorig jaar.