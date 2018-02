Pallet met bierkratten valt van laadklep vrachtwagen, gelukkig geen drankmisbruik

HELVOIRT - Het moet een geweldig gerinkel en kabaal hebben gegeven. Rond halftwee woensdagmiddag viel er in Helvoirt een pallet met kratten bier om. De stellage stond op een laadklep van een vrachtwagen. De chauffeur had het bier opgehaald bij de opslag van een plaatselijke slijter aan de Lindelaan.

Het ging mis toen hij de pallet op de klep wilde rijden. Alle kratten vielen op de grond en de meeste flesjes gingen kapot. Na ruim een half uur ruimen en vegen waren de kratten, de flesjes en de scherven opgeruimd en was de straat weer netjes schoon.



Geen drankmisbruik

Geluk bij een ongeluk was dat het om lege flesjes ging en dat het voor niemand zin had om flesjes buit te maken. Van drankmisbruik kon zo geen sprake zijn, net als bij de chauffeur overigens. Die had gewoon pech.